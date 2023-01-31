 سيناتور روسي: تصريح الرئيس بايدن حول عدم تزويد كييف بمقاتلات إف-16 غير كاف - بوابة الشروق
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سيناتور روسي: تصريح الرئيس بايدن حول عدم تزويد كييف بمقاتلات إف-16 غير كاف

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 6:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 يناير 2023 - 6:30 ص

أكد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، أن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم نفوذها لدى حلفائها لاستبعاد توريد مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.

وقال بوشكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، إن :"تصريح بايدن غير كاف لمنع جولة تصعيد خطيرة للغاية. يجب ألا تلتزم الولايات المتحدة بشدة بهذا الموقف فحسب، بل يجب أن تستخدم نفوذها لدى حلفائها أيضا، وهذا شيء أكثر من كاف لاستبعاد مثل هذه الإمدادات".

وأشار إلى أن تصريح بايدن لا يعني أنه لن يتم تزويد كييف بالمقاتلات من قبل دول أخرى.

وأضاف السيناتور الروسي، أن تسع دول في حلف "الناتو" تملك طائرات "إف -16".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة طراز "إف 16".


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