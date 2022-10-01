مرتضى: لا يمكنني إجبار إمام عاشور على البقاء مع الزمالك ومنحته فرصة أخيرة للتفكير

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر تطورات المفاوضات مع نادي ميتييلاند الدنماركي، بشان ضم إمام عاشور.

وكان نادي ميتييلاند الدنماركي في وقت سابق، قد أرسل عرضًا رسميًا لنادي الزمالك، بشأن ضم إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه: «أنا وصلت إلى نادي الزمالك بعد توقيع عقد إمام عاشور مع لجنة لبيب بـ 6 أشهر، فلا يجوز أن أقوم بتوثيقه».

وأضاف: «قصة إمام عاشور مش فلوس نهائيًا، ودخل إلى النادي مليارات في الأيام الماضية، ولسنا بحاجة إلى المال من أجل بيعه».

وتابع: «هاني حاول حاول إقناع إمام عاشور بعدم الاحتراف، ولكن اللاعب رفض ومازال يريد خوض تجربة في الدنمارك».

وأوضح رئيس الزمالك: «منحت إمام عاشور فرصة أخيرة للتراجع عن قراره، والبقاء مع الزمالك حتى نهاية عقده على الأقل، ولم أوقع عقود رحيله حتى الآن».

وواصل: «عرضت على إمام عاشور تجديد عقده لعامين، مقابل زيادة راتبه مثل أحمد سيد زيزو، ولكنه رفض أيضًا ويريد الاحتراف».

وأتم: «لا يمكنني أجبره على اللعب في الزمالك دون رغبته، ولكنني منحته فرصة أخيرة حتى السادسة صباحًا، وإذا لم يغير موقفه سأوقع عقود انتقاله للنادي الدنماركي».