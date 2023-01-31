نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث ربط الطريق الدائري الجديد بالشرقية

أجرت لجنة النقل والمواصلات نقاشا مطولا خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، حول عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الشرقية بشأن حاله الطرق وإقامة الكباري، وصيانة وتحديث محطات السكة الحديد وبحضور ممثلي الحكومة.

ناقش أعضاء اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إمام منصور، بشأن الحاجة ربط الطريق الدائري الجديد بطريق السماعنة؛ لخدمة أهالي مركزي فاقوس والحسينية بمحافظة الشرقية.

من جانبه قال ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، أنه ليس هناك جدوي من أقامه الكوبري، خاصة بعد افتتاح الطريق الدائري بالمنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح الطريق الدائري هناك منتصف العام الجاري.

أوصت اللجنة بتشكيل لجنه من الهيئة العامة لطرق والكباري ومحافظة الشرقية، ووجود استشاري من الهيئة العامة للطرق والكباري، وبحضور النائب أمام منصور مقدم طلب الإحاطة وإفادة اللجنة بنتائج التقرير.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن عدم تطوير أرصفة السكك الحديدية بقرى شيبة، بردين، هرية رزنة، المسلمية، الشبانات، والزنكلون بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية رغم إدراجها بالخطة الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر منذ سنوات.

صرحت النائبة ايمان خضر مقدم طلب الإحاطة، أنه سبق إفادتنا من وزارة النقل بادراج وتطوير أرصفة قرى شيبة بردين، مركز الزقازيق وكذا عمل محضر انضمامهم، منذ 4 سنوات وحتى الآن لم يتم البدء في العمل.

أوصت لجنة النقل والمواصلات، بموافاة اللجنة بخطاب من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بموعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمحطات، كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن: سوء حالة الطريق الإقليمي بمنطقة قرية بني صالح مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضلا عن وجود كوبري في غير موضعه مما أدى الى كثرة الحوادث الحاجة إلى إنشاء مزلقان أمام قرية المساعدة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

أوصت اللجنة بعمل دراسة عن طريق محافظة الشرقية والهيئة العامة للطريق والكباري، والري لنزول على أرض الواقع وتقديم تقريرها للجنة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن عدم وضع برنامج زمني لتنفيذ مشروع نفق المشاة أسفل السكة الحديد بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون تصميم النفق مناسباً مع احتياجات كبار السن والأطفال.

وأوصت اللجنة بعمل دراسة من محافظة الشرقية عن طريق الهيئة العامة للطرق والكباري، وتحاط اللجنة في خلال شهر بنتائج الدراسة.