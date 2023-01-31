يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس بموازنة الوزارة والمديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الشروط والتقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، اعتباراً من 18/ 2/2023 حتى 4/ 3/2023.

ونصت شروط الإعلان على الآتي:-

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد السن عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم من الذكور.

7- أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين الآتية:

• كلية الدعوة الإسلامية.

• كلية أصول الدين.

• كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

• كلية الشريعة.

• كلية اللغة العربية.

• كلية القرآن الكريم.

• كلية اللغات والترجمة – قسم الدراسات الإسلامية (جميع اللغات).

• كلية الإعلام جامعة الأزهر.

• كلية التربية جامعة الأزهر شعبة (شعبة الدراسات الإسلامية أو شعبة اللغة العربية - شعبة اللغة الإنجليزية - شعبة اللغة الفرنسية).

7- ألا يقل التقدير العام (التراكمي) للمتقدم عن (جيد).

8- أن يجتاز بنجاح كل الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.

9- اجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

10- أن يقر المتقدم بقبول العمل في أى مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضية مصلحة العمل بالوزارة.

11- سداد مبلغ مقداره (24) جنيهاً (أربعة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكل محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع.

ويشترط أن تكون المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونة وفى صيغة jpg وهي:-

- صورة شخصية حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى (إن وجد).

- الموقف من الخدمة العسكرية.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (jpg).

- يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة ستيم رفض الطلب.