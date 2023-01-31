محافظ القليوبية يشرف على أعمال رفع مستوى النظافة وإزالة الإشغالات في بنها

أكدَّ عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار متابعته الميدانية لحملات رفع مستوى النظافة العامة لتوفير بيئة نظيفة صحية للمواطنين وإزالة إشغالات الطريق العام من الباعة الجائلين والتعديات على أرصفة المارة من قبل أصحاب المحال التجارية.



ويأتي ذلك من خلال الحملات الدورية للقضاء تماماً على أي ظاهرة تشوه المظهر الحضاري، أو تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والمارة لتحقيق الانضباط على مستوى المحافظة.



وأشار إلى أن تلك الحملات جاءت في إطار الإستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين من اكتظاظ بعض المناطق والشوارع الجانبية بتعديات الباعة الجائلين.



جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير أعمال الحملة المكبرة لرفع مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات بمدينة بنها، حيث تم المرور على عدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومحيط المستشفيات، وذلك لمنع عرقلة سير المواطنين ولسيولة الحركة المرورية بالشوارع.



وتمكنت الحملة من تحرير عدد 41 محاضر إشغال طريق، وإزالة 17وصلة سرقة تيار كهربائي، و18 إعلانا بدون ترخيص، و211 حالة إزالة فورية تنوعت ما بين تند ثابتة، وأكشاك مخالفة، ونصبة شاي، وكراسي، وترابيزات، وشماسي، ودروة قماش فوق المحال بدون ترخيص، واستندات حديدية، وأنابيب، وباعة جائلين.



كما تم تحربر 185 محضرا لبائع متجول و11 محضر تاندة مخالفة و30 محضر إزالة نصبة شاى وقد تم ضبط 7 عربات كارو وتم تحرير محاضر لهم.



ولفت المحافظ، إلى أن تلك الحملات من أجل تيسير وتسهيل الحركة المرورية وفتح الطريق أمام الماره والسيارات، وأن أعمال المتابعة مستمرة من أجل عدم عودة تلك الإشغالات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



وشددَّ المحافظ، على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بتكثيف حملات رفع مستوى النظافة العامة لخلق بيئة صحية خالية من التلوث، وإزالة الإشغالات لردع المُخالفين.



وأكد ضرورة الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والاهتمام برفع كل التعديات، لافتاً إلى إستمرار المحافظة فى تنظيم حملات مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بجميع مراكز ومُدن وأخياء المحافظة تِباعاً حتي تتحقق الأهداف المنشودة وأهمها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية.



يذكر أنه على مدار اليومين الماضيين تم عمل حملات مكبرة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة بالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة المرافق والمرور وأسفرت عن تحير 607 محاضر مخالفة.