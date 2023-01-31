أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعرض محمد النني، لاعب خط وسط الفريق لإصابة قوية في الركبة، ستتسبب في غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وجاء في بيان رسمي من النادي: "بعد إصابة تعرض لها في جلسة تدريبية حديثة، أكدت التقييمات اللاحقة أن محمد النني يعاني من إصابة خطيرة في ركبته اليمنى".

وأوضح النادي أن محمد النني أجرى عملية جراحية في لندن، وسيتم على إثرها استبعاده من حسابات الفريق لفترة طويلة من الزمن.

وأضاف بيان أرسنال: "سيتم وضع جدول زمني أكثر تفصيلاً بمجرد الانتهاء من المراحل الأولى من إعادة التأهيل للاعب".

وأتم النادي بيانه: "كل شخص في النادي سيقدم كل الدعم الذي يحتاجه النني، ويعمل معه بجد حتى يتمكن من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن".