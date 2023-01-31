الهجرة الدولية: نزوح 160 أسرة في اليمن خلال الأسبوع الرابع من يناير الجاري

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، نزوح 160 أسرة يمنية خلال الأسبوع الرابع من يناير الجاري.

وقالت المنظمة -في تقريرها الأسبوعي ، حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية اليوم الثلاثاء- إن أداة تتبع النزوح السريع (RDT) التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، تتبعت160 أسرة (960 فردًا) نزحوا مرة واحدة على الأقل خلال الفترة من 22 ـ 28 يناير الجاري.

وأضافت أن معظم تلك الأسر نزحت إلى أبين بواقع 47 أسرة نازحة كانت معظمها داخلية، تليها محافظة مأرب بعدد 42 أسرة؛ نشأت معظمها داخلية ومن الحديدة، فيما استقبلت تعز 31 أسرة؛ جميعها كانت داخلية.

وحسب إحصائيات المنظمة الأممية فإن إجمالي عدد النازحين منذ مطلع يناير وحتى الـ 28 منه بلغت 898 أسرة يمثلون (8.388) فرداً.