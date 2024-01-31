قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن النزاع المستمر على مدار 4 أشهر في قطاع غزة تسبب في دمار هائل.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، مساء الأربعاء، أن «أكثر من 26.6 ألف فلسطيني راحوا ضحية القتل العشوائي والعنف الإسرائيلي»، مشيرًا إلى إصابة ما يزيد على 65 ألفًا آخرين.

وأشار إلى محاصرة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة خان يونس لليوم الثامن على التوالي، فضلًا عن تدمير 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.

وأكمل: «بموازاة ذلك تواجه المنطقة خطر المجاعة والأوبئة، وأكدت قيادات الأمم المتحدة ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار؛ لإيصال المساعدات بالكميات المطلوبة».

وشدد على أهمية التوصل لوقف إطلاق نار إنساني فورًا في غزة، مضيفًا أن «الهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل في الضفة الغربية، وكذلك اقتحام مستشفى ابن سينا في جنين، والقصف عبر الخط الأزرق مع لبنان، والاستهداف العشوائي للأراضي السورية، أمور يجب أن تتوقف فورًا».

واستطرد: «لو لم نضع حدًا للأعمال العدائية، فمن المستحيل إيصال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين، وإعادة إحياء تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية على أسس دولية معترف بها».

وأكد أن «أحداث 7 أكتوبر ومقتل المدنيين الإسرائيليين أمور تستحق أشد الإدانة»، لكنه شدد على أنها «لا يجب أن تكون تبريرًا للعقاب الجماعي بحق ملايين الفلسطينيين، أو تبرير الخطوات التي تهدف لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط».

ويعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.