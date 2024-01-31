استمرار ضعف ثقة الشركات الصناعية في الصين للشهر الخامس على التوالي

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء استمرار ضعف ثقة قطاع التصنيع في الصين خلال يناير الحالي.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني الصيني، ارتفع مؤشر مديري مشتريات شركات التصنيع الصينية الشهر الجاري إلى 2ر49 نقطة، بزيادة قدرها 2ر0 نقطة مئوية عن الشهر الماضي.

ورغم تحسن المؤشر، فإنه مازال أقل من مستوى 50 نقطة، حيث تشير قراءة المؤشر أقل 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وأكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

يذكر أن المؤشر مازال أقل من 50 نقطة منذ حوالي نصف عام.

وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 2ر50 نقطة في أيلول/سبتمبر من العام الماضي. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي وهو يتراجع باطراد حتى سجل 49 نقطة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الحالي إلى 7ر50 نقطة مقابل 4ر50 نقطة خلال الشهر الماضي.

يذكر أن ضعف الاستهلاك المحلي والأزمة الحادة في قطاع العقارات وضعف التجارة الخارجية تؤثر سلبا على قطاع التصنيع الذي يمثل قاطرة الاقتصاد الصيني.