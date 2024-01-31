شدد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان برجر، اليوم، على رفض

الاتحاد الأوروبي إزاحة وتهجير الفلسطينين من قطاع غزة.



• رفض تهجير الفلسطينيين من غزة



وقال برجر، في تصريحات لـ"الشروق" على هامش زيارته إلى الإسكندرية: نقف ضد ذلك (تهجير الفلسطينيين) ونعمل مع مصر بشكل وثيق حول هذا الوضع.



ودعا برجر لهدنة ووقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، متابعا: نعرف أن هناك آلاف يلقون حتفهم بسبب الحرب في غزة.



وأشار برجر إلى البيان المشترك الصادر الأسبوع الماضى فى ختام اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى الذى عقد ببروكسل والذى تضمن نقاطاً تتعلق بالأزمة فى قطاع غزة.



• ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة



وأكد برجر ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة، مشيراً إلى شحنات المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية التى قدمها الاتحاد الأوروبي للسكان الفلسطينيين بالقطاع والتي تصل إلى العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة.



ويجري سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يرافقه لفيف من سفراء الدول الأوروبية أعضاء الاتحاد بالقاهرة، زيارة بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ لتفقد عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.



• زيارة أوروبية للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية



إلى ذلك، زار سفير الاتحاد الأوروبي، يرافقه وفد من سفراء الدول الأوروبية، اليوم، المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.



واستمع الوفد الأوروبي لشرح عن محتويات وتاريخ المتحف الذي يضم مجموعة واسعة من الآثار التي عُثر عليها في الإسكندرية وما حولها، ومعظمها آثار من العصر البطلمي والعصر الروماني اللاحق له وتحديدا منذ نشأة الإسكندرية في القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثالث بعد الميلاد.



وأعرب برجر والسفراء عن إعجابهم الشديد بالمتحف الذي أعيد افتتاحه بعد التطوير في أكتوبر الماضي، ويعد من أهم المتاحف الأثرية في مصر والإسكندرية.