استمرار معاناة كيربر بعد خروجها من الدور الأول لبطولة لينز للتنس

خسرت الألمانية انجيلك كيربر المصنفة الأولى على العالم سابقا أول مباراة لها في أوروبا لتتواصل عودتها الباهتة إلى ملاعب التنس بعد أجازة أمومة.

وخرجت كيربر التي تشارك ببطاقة دعوة (وايلد كارد) من الدور الأول لبطولة لينز النمساوية بعد خسارتها على يد الإيطالية لوسيا برونزيتي المصنفة 58 على العالم بنتيجة 1 / 6 و3 /6، مساء الثلاثاء.

ورزقت كيربر - 36 عاما - بأبنتها في فبراير من العام الماضي وعادت للملاعب بعدها بـ18 شهرا في 30 ديسمبر الماضي عبر كأس يونايتد للفرق المختلطة في أستراليا، حيث فازت ألمانيا باللقب لكن كيربر فازت بمباراة واحدة فقط من أصل خمس مباريات في فئة الفردي، قبل أن تخرج من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة.