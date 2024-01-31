 ريجا: بدء مؤتمر بشأن مصير الأطفال الأوكرانيين المنقولين بصورة غير قانونية إلى روسيا خلال الحرب - بوابة الشروق
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ريجا: بدء مؤتمر بشأن مصير الأطفال الأوكرانيين المنقولين بصورة غير قانونية إلى روسيا خلال الحرب

ريجا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 5:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 5:06 م

اجتمع ممثلون من مختلف الدول والمنظمات في ريجا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في مؤتمر دولي يستمر لمدة يومين لمناقشة مصير الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم بصورة غير قانونية إلى روسيا خلال فترة الحرب الجارية.

ويعتزم الممثلون مناقشة كيفية محاسبة روسيا على إعادة نقل الأطفال من الأراضي التي أعلنت روسيا استقلالها، كما سيتم تناول إمكانيات تسهيل إعادة هؤلاء الأطفال.

ومن المتوقع أن تحضر المؤتمر أولينا زيلينسكا قرينة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت داريا هيراسيمتشوك، ممثلة زيلينسكي لحقوق الأطفال وإعادة التأهيل، للصحفيين في مستهل المؤتمر: "لا يزال الروس يرتكبون جرائم خطيرة ومتنوعة للغاية ضد الأطفال الأوكرانيين على أراضي أوكرانيا".

وأضافت، "للأسف، يُقتل الأطفال أو يُصابون أو يسقطون ضحايا للعنف الجنسي يوميا".

كما يحضر المؤتمر مجموعة تضم 9 أطفال أوكرانيين، تمكنوا من الفرار من روسيا إلى منزلهم في أوكرانيا.

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