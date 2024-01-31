مقتل 6 من قيادات حركة الشباب في جنوب وسط الصومال

أعلنت أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية، اليوم الأربعاء، مقتل 6 من قيادات "مليشيات الخوارج" في عملية عسكرية مشتركة جنوب وسط البلاد.

وقالت قيادة المخابرات الوطنية ،في بيان اليوم، إن العملية العسكرية التي نفذتها بالتعاون مع الشركاء الدوليين في الـ28 من الشهر الجاري جرت في منطقة بوق أقبلي بمحافظة هيران".

وأشارت إلى أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل ستة من أبرز القيادات المطلوبة في صفوف مليشيات الخوارج أثناء تنقلهم في سيارتين.

وأوضحت أن القيادات الستة التي قتلت هم عثمان علي عبدي المسئول المالي في مدينة جللقسي، وبولي كبي مسئول النقل في محافظة شبيلى الوسطى، ومحمد أبوبكر المسئول المالي في منطقة عيل علي بمحافظة هيران، وعبد السلام المسئول المالي محافظة شبيلى الوسطى، ومعلم ياسر والمعروف بـ"صابر" مسئول التراخيص المالية في منطقة شاو بمحافظة هيران، ومعلم آدم فنح مسؤول في القسم المالي لمليشيات الخوارج.

ووفق البيان، تؤكد قيادة أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية التزامها باستهداف عناصر مليشيات الخوارج التي تسعى إلى إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء.

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج " للإشارة إلى حركة الشباب.