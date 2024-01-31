ممثل الصين الأممي: إسرائيل يجب أن تكف فورا عن تقويض حل الدولتين والتهجير القسري

شدد ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون، على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتخفيف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، قائلًا إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وصف الأوضاع في غزة بأنها «تشبه الجحيم».

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، مساء الأربعاء، أن إسرائيل عليها إزالة العوائق التي تمنع وصول المساعدات إلى غزة، وفتح كل المعابر برًا وبحرًا وجوًا لدخول المساعدات الإنسانية.

وقال إن «التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدوية، رد قوي على مشاغل الأسرة الدولية بشأن حماية المدنيين، ومعالجة الكارثة الإنسانية في غزة»، داعيًا إلى «تطبيقها بسرعة وفاعلية».

وشدد على أهمية تعزيز حل الدولتين؛ الذي يمثل السبيل الوحيد للتوصل إلى السلم بين فلسطين وإسرائيل، قائلًا إن «إسرائيل يجب أن تكف فورًا عن تقويض حل الدولتين والتهجير القسري وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتوقف عن اعتقال الفلسطينيين وعمليات المداهمة والتفتيش».

وأوضح أن بلاده تدعم كل الجهود لعقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق، ووضع جدول زمني وخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين في أقرب الآجال، مؤكدًا تأييدها لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

ويعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.