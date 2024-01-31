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علاء نبيل: حسام حسن الأنسب لتدريب منتخب مصر

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 4:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 4:09 ص

يرى علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، أن المنتخب الأول لكرة القدم، يحتاج إلى مدرب وطني وليس بحاجة إلى عودة البرتغالي كارلوس كيروش.

وودع المنتخب المصري منافسات البطولة الإفريقية يوم الأحد الماضي، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام نظيره الكونغولي.

وتابع نبيل في تصريحات تليفزيونية: "هناك أكثر من اسم قادر على قيادة منتخب مصر، أبرزهم علي ماهر وأرى أنه يصلح لتدريب الفريق مستقبلًا".

وأتم: "حال احتياج مدرب صاحب شخصية قوية، لا بد من تواجد حسام حسن على رأس القيادة الفنية، ومن يتحدث عن عصبيته من الممكن أن يتم التحدث معه، ولكن وجوده مهم في الفترة المقبلة".


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