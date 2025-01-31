جارلاند يقود كافالييرز لاكتساح هوكس في دوري السلة الأمريكي

احتفل داريوس جارلاند باختياره لخوض مباراة كل النجوم السنوية (أول ستار)، بتسجيله 26 نقطة، ليقود كليفلاند كافالييرز، متصدر المنطقة الشرقية، للفوز على ضيفه أتلانتا هوكس 137-115، أمس الخميس، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه).

وإلى جانب جارلاند- الذي تم الإعلان قبل المباراة عن اختياره لخوض مباراة كل النجوم السنوية (أول ستار)، مع زميله إيفان موبلي - سجل 6 لاعبين 10 نقاط أو أكثر في صفوف كافالييرز، الذي حقق انتصاره الثالث تواليا.

كما عزز كافالييرز صدارته للمنطقة الشرقية، مع أفضل سجل في الدوري هذا الموسم، برصيد 39 فوزا مقابل 9 هزائم.

وساهم دونوفان ميتشل، الذي اختير أيضا للمشاركة في "أول ستار"، ب 24 نقطة، في حين أنهى موبلي اللقاء مع 16 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وتاي جيروم مع 20 نقطة.

وفي واشنطن، تعملق المخضرم ليبرون جيمس، وقاد فريقه لوس أنجليس ليكرز، الذي افتقد جهود نجمه أنتوني ديفيز المصاب، لإلحاق هزيمة قاسية بمضيفه ويزاردز 134-96.

وتصدر "الملك"، البالغ 40 عاما، قائمة أفضل المسجلين في فريقه برصيد 24 نقطة، منها ثلاثية من جانب خط منتصف الملعب ألهبت الجماهير، إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة و3 متابعات، خلال مباراة في اتجاه واحد، بعدما سجل ليكرز 78 نقطة في الربعين الأولين.

وأضاف الياباني روي هاتشيمورا 22 نقطة، وشايك ميلتون 21، من على مقاعد البدلاء، في حين أنهى أوستين ريفز اللقاء مع 17 نقطة، ودون بروني جيمس، نجل ليبرون، اسمه في قائمة المسجلين مع 5 نقاط ومتابعتين وتمريرتين حاسمتين، في 12 دقيقة.

وعزز ليكرز سجله في المركز الخامس للمنطقة الغربية، بفوزه ال 27 مقابل 21 هزيمة، في حين يقبع ويزاردز في قاع ترتيب الشرقية، مع أسوأ سجل في الدوري (6 انتصارات مقابل 41 خسارة).

وفي مواجهات أخرى، فاز ممفيس غريزليز على هيوستن روكتس بفارق نقطة 120-119، وبورتلاند ترايل بلايزرز على أورلاندو ماجيك 119-90، بينما خسر يوتا جاز أمام مينيسوتا تمبروولفز 113-118.