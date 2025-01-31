حميدتي يعترف بخسائره في الخرطوم ويتوعد بـ استلام مناطق جديدة

أقر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بخسارة قواته لمناطق في العاصمة الخرطوم لصالح الجيش السوداني، لكنه توعد بـ"استلام مناطق محددة" وملاحقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مؤكداً استمرار القتال حتى تحقيق النصر.

وفي كلمة مصورة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعا حميدتي قواته إلى عدم الانشغال بالمناطق التي استعادها الجيش في الآونة الأخيرة، مثل القيادة العامة للجيش، وسلاح الإشارة في مدينة بحري، وبلدة الجيلي شمال الخرطوم، ومدينة ود مدني. وأكد أن قواته قادرة على طرد الجيش من الخرطوم مرة أخرى.

وأضاف حميدتي أن قوات الدعم السريع ستستعيد السيطرة على مناطق محددة في الوقت المناسب، دون توضيح التفاصيل، متعهداً بتقديم البرهان إلى محاكمة. وتأتي تصريحاته بعد تحقيق الجيش السوداني انتصارات مهمة، أبرزها فك الحصار عن مقر القيادة العامة للجيش واستعادة السيطرة على معظم مدينة بحري.

الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مستمرة منذ منتصف أبريل 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 14 مليون شخص، مع دعوات دولية لوقف القتال وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.