وكيل تعليم الأقصر يبحث خطة عمل المدارس المنتسبة لليونسكو

عقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، اجتماعًا مع أحمد النجار، المنسق العام للمدارس المنتسبة لليونسكو، بمقر المديرية؛ لمناقشة ملف المدارس المنتسبة لليونسكو في المحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ملفات 22 مدرسة انضمت رسميًا إلى شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، كما وافق "جارح" على مذكرة بضم 7 مدارس جديدة، مع التشديد على تشجيع باقي مدارس المحافظة للانضمام إلى الشبكة، بما يسهم في تحقيق التميز التعليمي وتعزيز مكانة الأقصر كمدينة تعلم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو تهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ الواردة في الميثاق التأسيسي لليونسكو وميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى الشبكة عام 1958، وشهدت منذ ذلك الحين تزايدًا مستمرًا في عدد المدارس المنتسبة.