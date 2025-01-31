احتجاز وزير العدل البولندي السابق بعد رفضه الإدلاء بشهادته  

احتجزت الشرطة البولندية وزير العدل السابق زبيجنيو زيوبرو، اليوم الجمعة، لرفضه الأدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق برلمانية.

واحتجز الضباط وزير العدل السابق المتشدد بعدما ظهر في مقابلة تلفزيونية بثت بشكل مباشر.

وأفادت وكالة الأنباء البولندية (بي أيه بي) بأنه ألقي القبض على زيوبرو فور مغادرته ستوديو قناة "تي في ريبوبليكا" التلفزيونية اليمينية.

وهذه هي ثالث مرة يرفض السياسي البالغ من العمر 54 عاما، المثول أمام لجنة التحقيقات البرلمانية، ممدا دفع اللجنة إلى أن تطلب من مكتب النائب العام احتجازه ثلاثين يوما.

وكتب زيوبرو عبر منصة إكس، إنه يعتقد أن اللجنة غير قانونية.

وأنشأت الحكومة اليسارية بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك لجنة التحقيقات.

ومن المفترض أن تحقق اللجنة فيما إذا كانت الحكومة التي يرأسها حزب القانون والعدالة التي رأست بولندا من 2015 إلى 2023، استخدمت برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس للتجسس على الخصوم السياسيين. وفي ربيع 2024، قال مكتب النائب العام إن البرنامج استخدم لمراقبة 578 شخصا من 2017 إلى 2023.

ويستخدم برنامج بيجاسوس نقاط الضعف في الهواتف الذكية للوصول إلى البيانات بشكل واسع. ويمكن أن يستخدم أيضا للتنصت على المحادثات.