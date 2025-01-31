سانتوس يُقدم نيمار بذكريات الماضي

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قدّم نادي سانتوس البرازيلي نجمه التاريخي العائد إلى صفوفه نيمار جونيور، وذلك بعدما كان قد أتم الاتفاق على الانتقال إلى صفوفه.

ونشر سانتوس عبر حسابه الرسمي على "إكس" تقديما تاريخيا للنجم البرازيلي الدولي، بذكريات تألقه السابق مع الفريق.

واستعان سانتوس بتعليق صوتي من نيمار للحديث عن عودته للفريق الذي شهد بداية تألقه.

وكان نيمار قد أنهى ارتباطه مؤخرا بنادي الهلال السعودي والذي انتقل إليه في صيف 2023، حيث أمضى فترة غير موفقة بقميص الزعيم، لم يلعب خلالها سوى 7 مباريات على مدار عام ونصف، بواقع 428 دقيقة، سجل خلالها هدفاً وحيداً، وصنع 3 أهداف أخرى.

ويعد سانتوس النادي الذي شهد أعلى رصيد تهديفي لنيمار، حيث أحرز 136 هدفا معه وصنع 64 هدفا، خلال 225 مشاركة.