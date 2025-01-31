وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الجمعة مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وذلك خلال الزيارة التي يجريها لبيروت.

تناول الجانبان أخر المستجدات على الساحة اللبنانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي، تضامن ودعم مصر الكامل للبنان الشقيق خلال هذه المرحلة الهامة التي يمر بها، مؤكدًا دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بواجباتها.

وأكد دعم مصر لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان والمطالبة بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الاسرائيلية من جنوب لبنان لتمكين الجيش اللبناني من تطبيق القرار 1701.

كما أكد استعداد مصر للمساهمة في عملية إعادة الإعمار في لبنان، مشيرًا إلى التطلع لتكثيف العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي في شتى القطاعات.