بد منذ قليل مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، بمقر حزب المحافظين، لدعم الشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين، بحضور عدد من أبناء الشعب الفلسطيني.

ويشارك في المؤتمر عدد من قيادات الحركة المدنية بينهم، حمدين صباحي، ومدحت الزاهد، وطلعت خليل، وأحمد بهاء شعبان، وأكمل قرطام، وكمال زايد، وكريمة الحفناوي.

وردد المشاركون هتافات من بينها: "غزة عزة رمز العزة، سامع صوت جاي من غزة صوت صون كله عزة، المقاومة هي الحل ضد المحتل، فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية، يا مقاومة شد الحيل ورى الصهاينة الويل".

وانطلقت، فجر اليوم، وفود شعبية إلى معبر رفح، دعمًا للموقف المصري، الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتصفية القضية الفلسطينية.