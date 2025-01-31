شدد المهندس عاهد بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، أن حجم الدمار في قطاع غزة «لم يسبق لها مثيل»، مؤكدا أن مدنا بأكملها لم تتعرض للدمار خلال الحرب العالمية الثانية كما دُمر قطاع غزة.

وأعلن خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي أسامه كمال، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس ، أن نسبة الدمار تتجاوز 85% من المباني والبنية التحتية.

وعلق على تصريحات مبعوث ترامب لشئون الأسرى، بشأن أن إعادة الإعمار تتطلب 15 عاما، قائلا إن «ما يُسمع من تقديرات من المستشارين والمؤسسات حول الوقت اللازم لإعادة إعمار غزة مُبالغ فيه؛ لأنهم ليس لديهم فكرة عن إصرار شعب غزة على التشبث بالحياة».

وأشار إلى اعتياد الشعب الفلسطيني في غزة على تدمير القطاع منذ عام 2007، والتي شهد خلالها قرابة 5 حروب، مؤكدا أن الدمار الحالي غير مسبوق.

وتابع: «في حال توفرت الإمكانيات والدعم المادي، وهو ما يتطلع إليه الفلسطينيون من أشقائنا في الدول العربية والصناديق العربية؛ فإن العالم سيفاجأ بالوقت الذي سنعيد فيه غزة كما كانت ونحافظ على تراثها الثقافي والعمراني».

وشدد أن غزة بالنسبة لشعبها هي الأمل، موضحا أن الشعب الفلسطيني في غزة عاد إلى مساكنه وهو يعلم أنه لن يجدها بعد تدميرها؛ لكن لديه الإصرار على البقاء في أرضه.