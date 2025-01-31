عمرو أديب: غزة بحاجة لـ5 سنوات لإزالة الركام و15 سنة لإعادة الإعمار

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قطاع غزة بحاجة إلى 5 سنوات لإزالة الركام فقط، و15 سنة لإعادة الإعمار.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن العقول السياسية المصرية عليها أن تقدم اقتراحات للتعامل مع الموقف في ظل أن الدولة ترفض بشكل قاطع أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار إلى أن دعوات ترامب لنقل الفلسطينيين إلى عدة دول قوبلت برفض قاطع، مشيدًا بموقف مصر ووصفه بأنه جيد ومحترم.

وشدد على أن أية تهديدات أمريكية قد تُطلق ضد مصر لا يمكن أن تنال من الدولة كونها قوية وتملك الكثير من أوراق في أيديها للتعامل مع أي موقف.

ونوه بأن الأيام الماضية شهدت موقفًا حازمًا عبر عنه المصريون جميعًا وعلى كل المستويات برفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم حفاظًا على قضيتهم وباعتبار الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري.

وتصريحات عمرو أديب جاءت تعقيبًا على الموقف المصري القاطع الذي رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد يوم الأربعاء، أن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني يمثل ظلمًا لا يمكن أن تشارك فيه مصر، وأكد أنه لا يمكن التنازل عن ثوابت الموقف المصري التاريخي بشأن القضية الفلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني في قصر الاتحادية، إن هناك حقوقًا تاريخية لا يمكن تجاوزها، وأن الرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلمًا تاريخيًا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عامًا.