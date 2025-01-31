مهرجان فن القاهرة يقدم: أول ورشة للتدريب على نقد الفنون التشكيلية

يعلن مهرجان فن القاهرة / كايرو آرت فير في نسخته السادسة التي يستضيفها المتحف المصري الكبير خلال الفترة من 8 وحتى 11 فبراير الجاري عن انطلاق ورشة لنقد الفنون التشكيلية بمشاركة نخبة من الخبراء المتميزين الذين سيتناولون مختلف جوانب النقد والتذوق الفني.



وتوفر هذه الورشة فرصة فريدة للمشاركين للتفاعل مع شخصيات رائدة في هذا المجال وتعزيز فهمهم النقدي للفنون البصرية.



يحاضر في الورشة الدكتورة أمل نصر حول مدخل لتناول فنان كما تحاضر الدكتورة هبة عزت الهواري – مقدمة في علم التذوق ويستعرض الفنان ياسر سلطان تجارب في الممارسة النقدية ويتحدث الكاتب الصحفي سيد محمود عن النقد في الصحافة الثقافية.



وقال السيد محمد يونس الرئيس التنفيذي لفن القاهرة /كايرو آرت فير أن الورشة مفتوحة لطلاب وخريجي كلية الفنون الجميلة، كلية التربية الفنية، معهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، والصحفيين المشاركين في تحرير الصفحات الثقافية.



ويستضيف المتحف المصري الكبير الدورة السادسة لمهرجان "آرت كايرو" خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير المقبل، تحت شعار "سلام لكل البلاد"، بمشاركة 27 قاعة عرض من 10 دول عربية وأوروبية، منها مصر، الأردن، لبنان، فرنسا، والدنمارك.



وأكد محمد يونس مؤسس المهرجان، أن الحدث يتزامن مع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير، مضيفًا أن المهرجان يتيح للزوار حوارًا فريدًا بين روائع الفن المصري القديم وأعمال معاصرة من أبرز الفنانين العرب والعالميين. وأوضح أن المهرجان يحمل رسالة سلام، حيث يجتمع الفنانون وعشاق الجمال على أرض مصر لتعزيز قيم التواصل والسلام.



يشهد المهرجان مشاركة أعمال فنية لنحو 70 فنانًا من مصر والعالم العربي، إلى جانب ندوات تناقش قضايا الفنون التشكيلية وطرق تسويقها، مع إطلاق برنامج جديد لإعداد كوادر نقدية متخصصة.



كما يسلط الضوء على أعمال لفنانين بارزين مثل آدم حنين، حلمي التوني، وسعاد مردم بك، بجانب قاعات عرض كبرى مثل "وادي فنان" الأردنية و"أرميه" اللبنانية.



يهدف المهرجان إلى إبراز ازدهار الفن التشكيلي في المنطقة العربية، والتأكيد على دور الفن كرسالة سلام وجسر للتواصل الثقافي.