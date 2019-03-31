الأمين العام للأمم المتحدة: أدعو العالم العربي للاتحاد

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، العالم العربي للاتحاد، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد أحد الظروف الضرورية لتحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها بالقمة العربية الـ 30 بتونس، اليوم الأحد: «وذلك حتى لا يتم السماح بأن تكون المنطقة هشة، ولمنع أي تدخلات أجنبية»، معقبًا أن الرؤية الإقليمية المبنية على الاحترام ستساعد على المضي قدمًا في هذا الشأن.

وتحتضن تونس الدورة الثلاثين، من القمة العربية، والتي تناقش عددًا من القضايا منها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى، إلى جانب ملف الجولان والقدس.