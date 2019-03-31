قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «بعض أزماتنا للأسف من صنع أيدينا، وتستدعي مقتنصي الغنائم».

وأشار خلال كلمته التي ألقاها بالقمة العربية الـ30 بتونس، اليوم الأحد، إلى إعلان الرئيس الأمريكي ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان، قائلًا: «نحن أمام إعلان أمريكي مناقض لكافة الأعراف ولأسس النظام الدولية الراسخة».

وتابع: «هذا الإعلان يمنح المحتل الإسرائيلي شرعنة لاحتلاله في الجولان السورية، إن الجولان أرض سورية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، والاحتلال جريمة وشرعنته خطيئة وتقنينه استهزاء بمبادئ العدالة».

وتحتضن تونس الدورة الثلاثين، من القمة العربية، والتي تناقش عددًا من القضايا منها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى، إلى جانب ملف الجولان والقدس.