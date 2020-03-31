جنوب أفريقيا تعتزم التوسع في إجراء فحوصات كورونا لمحاصرة الانتشار

تعتزم جنوب أفريقيا التوسع في إجراء فحوصات فيروس كورونا من خلال نشر نحو عشرة آلاف فرقة طبية لفحص المواطنين في منازلهم، لتصبح أول دولة في أفريقيا جنوب الصحراء تقوم بذلك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء عن الرئيس سيريل رامافوزا القول أمس: "إننا ندخل الآن مرحلة جديدة في المعركة ضد وباء فيروس كورونا"، وذلك بعد أربعة أيام من بدء إغلاق يستمر 21 يوما وقاد إلى توقف الأنشطة التجارية وعمل المناجم. وتم نشر قوات من الجيش لفرض الإغلاق.

وأوضح رامافوزا أن الفرق الميدانية ستحيل من تظهر عليهم أعراض إلى العيادات المحلية أو إلى عيادات متنقلة للخضوع لاختبار، أما من تظهر عليهم أعراض حادة فسيتم نقلهم للمستشفيات.

وكشف الرئيس أنه سيتم أيضا استخدام تقنيات مرتبطة بالهواتف المحمولة لتعقب الأشخاص المعروف أنهم اختلطوا مع مصابين.

وجدير بالذكر أن جنوب أفريقيا سجلت أكبر عدد من المصابين بكورونا في قارة أفريقيا. ووفقا لأحدث البيانات المتوافرة فقد سجلت 1326 إصابة وثلاث حالات وفاة. وقد جرت اختبارات لأكثر من 38 ألف شخص من بين عدد السكان البالغ إجمالية 59 مليون نسمة.