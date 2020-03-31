

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن 75% من طلاب الجامعات يتفاعلون مع المحاضرات الإلكترونية، لافتا إلى إمكانية إجراء الامتحانات أون لاين.

وأضاف الوزير خلال تصريحات تليفيزيونية، مساء أمس اليوم، أنه من الوارد إجراء إمتحانات نهاية العام ما بعد شهر مايو ويمكن تأجيلها حتى شهر أكتوبر.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا تغيير حتى اللحظة في خطة المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنها في21 مارس الماضي، بشأن الإمتحانات والتي نصت على إلغاء امتحانات الميد تيرم وتأجيل نهاية الفصل الدراسي الثاني حتى 30 مايو.

وأوضح أن تحديد موعد الامتحانات أخر مايو مبدئي إلى الآن ويمكن تأجيلها مرة أخرى لأحد الشهور الأربعة التالية، طالما أن الظرف الذي يهدد صحة الطلاب لايزال قائمًا

وأضاف أن الأولوية لدى القيادة السياسية المصرية هي الحفاظ على صحة المواطنيين ثم يأتي أي شيء أخر، متابعًا أن أداء الإمتحانات إلكترونيا أمر واردًا، وأنه من الصعب توقع الأحداث التي ستقع خلال شهرين في ظل أزمة عالمية يعاني منها 850 مليون شخص متأثرين في التعليم بسببها.

وأكد أنهم تواصلوا عبر الفيديو كونفرانس مع وزراء تعليم بـ 200 دولة ومنظمة اليونسكو، وجميعهم يفكرون في نفس اللحظة، في حدث غير مسبوق على مستوى العالم.