الكاف يحدد المواعيد الجديدة لمواجهات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

مع تزايد حالات الإصابات والوفيات بمرض فيروس كورونا القاتل حول العالم، يبدو أن مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، استقروا على تأجيل مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.

صحيفة "المنتخب" المغربية، أشارت اليوم الثلاثاء، إلى أن لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي، قررت تأجيل مباريات الدور نصف النهائي للبطولتين، لتقام في شهر يونيو بدلا من مايو.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب، بين الأهلي والوداد المغربي وأيضا مواجهة الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوي أحد أيام 1 و2 مايو القادمين، على أن تقام مباراتي العودة في القاهرة بعدها بنحو أسبوع.

وفي مواجهات نصف نهائي الكونفدرالية، يواجه بيراميدز، فريق حوريا كوناكرى الغينى، وتقام المباراة الأولى فى مصر على أن تقام موقعة الإياب بغينيا خلال شهر مايو أيضًا، ويواجه فريق حسنية أغادير نظيره نهضة بركان.