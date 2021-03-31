وزير البترول يشارك في فاعليات ندوة «المرأة هي الطاقة»

المرأة تمثل 40% في مختلف البرامج الخاصة بتطوير قطاع البترول

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس في فاعليات الندوة الافتراضية التي عقدت تحت عنوان (المرأة هي الطاقة She is Energy) وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بهدف تسليط الضوء على دور المرأة في صناعة البترول والغاز، وذلك وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم.





ووفقا للبيان، أكد الملا في كلمته الافتتاحية أن تمكين المرأة أمر هام للغاية وتوليه الدولة الاهتمام والتفعيل المناسب فالمرأة تمثل حوالي 50% من عدد سكان مصر ودورها وتمكينها جزء هام في رؤية مصر 2030 والتي تتضمن المساواة بين الجنسين، وتمكين وتحسين حقوق المرأة كواحدة من أهم أسس تحقيق التنمية المستدامة.





وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما ما يقدم الدعم للمرأة المصرية واتضح ذلك منذ توليه الرئاسة بما يدعم تواجدها ويضمن تلبيه احتياجاتها وحصولها على حقوقها، مشيرا إلى أن مصر استطاعت على مر السنوات أن تحقق خطوات ثابتة نحو تحقيق المساواة من خلال استراتيجية وطنية موجهة لتمكين المرأة فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويتضح هذا في تمثيلها بنسبة 25% من التشكيل الوزاري الحالي، مشيرا إلى التزام قطاع البترول والغاز المصري برؤية مصر 2030 والتي تتضمن تمكين المرأة وتعزيز قدراتها ومساعدتها على تحقيق تطلعاتها، حيث تمثل المرأة حاليا 30% من إجمالي العاملين وأكثر من 33% منهن في مناصب قيادية وتنافسن بقوة ولهن دور فعال في مختلف المواقع والحقول وتحقيق قصص النجاح.



ولفت الوزير، إلى أنه مع انطلاق استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول من أجل ضمان تحقيق نمو، كان تمثيل المرأة 40% في مختلف البرامج، مضيفا أن الوزارة أنشأت وحدة تواصل لتحقيق المساواة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وتوفر هذه الوحدة الآليات والسياسات اللازمة لضمان الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية على أساس وفرص متساوية.



نظم فاعليات الندوة إيجبت أويل أند جاز بحضور عدد من القيادات بالشركات البترولية العالمية والمحلية وشهدت الندوة حضورا وتفاعلا متميزا من المشاركين.