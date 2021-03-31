 ليبيا: إطلاق سراح الأسرى خطوة هامة نحو المصالحة الوطنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ليبيا: إطلاق سراح الأسرى خطوة هامة نحو المصالحة الوطنية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 10:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 10:27 م

رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بعملية إطلاق سراح الأسرى، بمبادرة لجنة حوار مدينة الزاوية، والتي اعتبرها خطوة مهمة في إطار المصالحة الوطنية التي كان قد أطلقها المجلس الرئاسي الليبي منذ استلامه زمام أمور البلاد، حيث يسعى لجمع الفرقاء ورأب الصدع ولمّ شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام.

وأكد المنفي، وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة يوجد في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي لكونه حجر الأساس لبناء دولة موحدة من أجل تحقيق العيش المشترك بين الليبيين، داعيا إلى ضرورة ترسيخ قيم العفو والتسامح وإعلاء المصلحة الوطنية العليا لأن ليبيا لن تكون إلا واحدة موحدة.

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