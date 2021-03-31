وزارة الصحة اليمنية تتسلم 360 ألف جرعة لقاح كورونا من كوفاكس

تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمقدرة بـ360 ألف جرعة مقدمة من مجموعة «كوفاكس».



ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مساء الأربعاء، أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح خلال عملية التسليم في مطار عدن الدولي، عزم الوزارة الشروع في تنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كورونا بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح والبدء بتحصين الكادر الصحي، مشيداً بعمل اللجنة الفنية وطواقمها المختلفة التي عملت بجهد متواصل للوصول إلى تأمين الدفعة الأولى من اللقاح.



وذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيعمل على تغطية 50% من احتياجات القطاع الصحي للقاح، والمتوقع أن تغطي ما نسبته 70% خلال العام الجاري لتصل إلى 12 مليون جرعة، لافتًا إلى انطلاق حملة التحصين خلال الأيام القليلة المقبلة.