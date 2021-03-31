وهبة: لبنان بانتظار تحقيقات الأمم المتحدة حول التلوث النفطي

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبه، اليوم الأربعاء، أن بلاده تترقب تحقيقات الأمم المتحدة بشأن التلوث النفطي الذي أصاب الشاطىء اللبناني.



جاء ذلك خلال استقبال وهبه اليوم نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، "التي نقلت له متابعة الأمم المتحدة لما واجهه لبنان عقب التلوث النفطي".



وأضاف: "لبنان بانتظار تحقيقات الأمم المتحدة حول هذا الموضوع ومعرفة الجهة التي سببت الضرر لتمكين لبنان المطالبة بالتعويض".



يذكر أن وفدا تقنياً من الأمم المتحدة سيصل مساء اليوم إلى بيروت" لدراسة حجم الأضرار البيئية الناجمة عن التلوث النفطي الذي أصاب الشاطئ اللبناني"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية.



ومنذ أواخر شهر فبراير الماضي، تم رصد بقع سوداء عند الشاطئ الجنوبي للبنان، وقد امتدت حتى شاطىء بيروت.



وأحاطت وزارة الخارجية والمغتربين في 25 فبراير الماضي الأمم المتحدة علما بما أصاب الشاطىء اللبناني من تلوث جراء تسرب مواد نفطية امتدت إليه بحراً من جهة فلسطين المحتلة.



وأحالت وزارة الخارجية تقريراً يظهر حجم الأضرار البيئية، أعدته الهيئة الوطنية للبحوث العلمية إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة أمل مدللي لإيداعه المراجع المعنية في الأمم المتحدة.



كما وجه وزير الخارجية والمغتربين رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسون، طالباً المساعدة والمؤازرة التقنية للبنان.