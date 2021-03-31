ضبط ثلاثة أشخاص لاتهامهم بالإتجار في المخدرات بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عاطلان وصديقهما وبحوزتهما ٣ طرب من الحشيش المخدر و٥ لفافات كبيرة لنبات البانجو المخدر قبل قيامهما بترويجها على عملائهم بناحية مركز المنصورة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود محضر لمركز شرطة المنصورة، والمحرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة شرق الدلتا، يتضمن ضبط كل من "خالد .م. م" ٤٦ سنة عاطل، ومقيم بمنطقة ميت حدر في دائرة قسم ثان المنصورة، ونجله "إبراهيم" ٢٦ سنة عاطل، ومقيم بمنطقة سندوب دائرة قسم أول المنصورة، وأحمد ع. س" ٢٤ سنة عامل، ومقيم بقرية برج النور دائرة مركز أجا، حال استقلالهم السيارة رقم (د.ر.ی ۱۸۳٦ ملاکي) قيادة الأول، وتواجدهم أمام "عزبة شاوة" دائرة المركز وبحوزة الأول عدد (۳ طربة لجوهر الحشيش المخدر، مبلغ مالي ٣٦٠ جنيه، هاتف محمول) وبحوزة الثاني (مبلغ مالي ١٥٠ جنيهًا، هاتف محمول) وبحوزة الثالث (مبلغ مالي ٥٠ جنيه، هاتف محمول) وعثر داخل السيارة على جوال بداخله (5 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، ۲ سلاح أبيض).

وبمواجهتهم اعترف الأول والثاني بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما الغير مشروعة والهاتفين المحمولين لتسهيل اتصالهما بعملائها، والسلاحين الأبيضين بقصد الدفاع عن تجارتهما، والسيارة مستاجرة بقصد التنقل وترويج تجارتهما والثالث صديقها ونفيًا علمه بتجارتهما، وبمواجهة الثالث أيد ذات المضمون قيد المحضر رقم ١٠٧/۷۱۳۰ لسنة ۲۰۲۱ جنايات مركز المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.