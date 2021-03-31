 واشنطن تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ميانمار وتسحب الموظفين غير الأساسيين منها - بوابة الشروق
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واشنطن تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ميانمار وتسحب الموظفين غير الأساسيين منها

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 5:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 5:35 ص

نصحت الولايات المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى ميانمار ورفعت تحذير السفر للبلاد إلى المستوى الرابع وسط تدهور في الوضع.


وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أمرت جميع الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة البلاد "بسبب كوفيد 19 وكذلك مناطق الاضطرابات المدنية والعنف المسلح".

وكانت الوزارة قد فتحت باب مغادرة موظفي الحكومة غير الأساسيين وأسرهم "طوعا" في 14 فبراير.

وقالت الوزارة: "أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إشعارا صحيا للسفر من المستوى الرابع لبورما (ميانمار) بسبب كوفيد 19".

وأضافت: "اعتقل الجيش البورمي مسؤولين منتخبين وعزلهم. هناك مظاهرات ضد الحكم العسكري قد حدثت ويتوقع أن تستمر".

وسيطر جيش ميانمار على البلاد بعد انتخابات فاز فيها حزب أون سان سو تشي الحاكم بأغلبية ساحقة.

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