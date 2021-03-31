القومي للمرأة بالشرقية: توعية 130 ألف مواطن في حملة احميها من الختان

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إن حملة طرق الأبواب، والتي تمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، للتصدي لظاهرة ختان الإناث، بعنوان احميها من الختان، استهدفت نحو 130 ألف مواطنًا.

وأوضحت عايدة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الحملة استهدفت 43 ألف و993 سيدة وفتاة، و27 ألف و854 رجلًا، و57 ألف و550 طفلًا، في 104 قرى بمراكز ومدن: الزقازيق – الإبراهيمية – منيا القمح – مشتول السوق – صان الحجر – القنايات – الحسينية – منشأة أبوعمر- بلبيس – فاقوس.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، إلى أن عملية ختان الإناث عادة وليست عبادة، وتمثل انتهاكًا جسديًا ونفسيًا تتعرض له الفتاة بما يخالف آداب مهنة الطب وكذلك قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2017، لما يترتب عليه من مضاعفات صحية ونفسية للفتيات، فيما استهدفت الحملة توعية السيدات بالقرى والنجوع بخطورة عملية الختان، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليست بهذه الجريمة، وأن جميع الهيئات الطبية في العالم جرمت ختان الإناث، وكذلك القانون المصري الذي فرض عقوبة على فاعلها والمشارك فيها.