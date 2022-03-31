كشف ينس ستولتنبرج ، أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تقريره السنوي اليوم الخميس، أن الدول الـ 30 الأعضاء بالحلف أنفقت 18ر1 تريليون دولار على الدفاع العام الماضي بزيادة قدرها 1ر3 % عن عام 2020.



وأوضحت الأرقام الواردة في التقرير أن الأعضاء الأوروبيين وكندا يشكلون أقل من ثلث الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو بنسبة بلغت 31٪ بينما تمثل الولايات المتحدة 69٪ رغم الضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق.



ورغم ذلك أشاد ستولتنبرج بالمساهمات في عام 2021 باعتبارها "السنة السابعة على التوالي لارتفاع الإنفاق الدفاعي من الحلفاء الأوروبيين وكندا".



وحققت ثمانية دول من بين أعضاء الحلف هدف الناتو بفرض نسبة 2٪ للإنفاق الدفاعي من إجمالي الناتج المحلي ، بعد أن كانت 11 دولة في عام 2020.



ورغم ذلك، ارتفع العدد الذي كان ثلاث دول فقط في عام 2014، وهو العام الذي التزم فيه أعضاء الناتو بالوصول إلى هذا الهدف بشكل أسرع بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.