تحرير 11مخالفة واستمرار الحملات المفاجئة يوميا لمراقبة الأسعار بكفر الشيخ

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شنت مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة السيد عبد الستار رئيس مدينة دسوق حملة تموينية على أسواق المدينة بالتنسيق مع إدارة التموين والرقابة التموينية، والصحة والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط11 محاضر متنوعة بين عدم إعلان ولحوم مكشوفة ومتنوع.

وأكد رئيس المدينة مازالت الحملة مستمرا التأكد من توافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، و توفير السلع الغذائية في المنافذ بأسعار مخفضة، واستمرار إقامة المعارض استعداداً لشهر رمضان الكريم، وتوفير السلع الغذائية المخفضة طوال فترة المعرض، وطوال شهر رمضان المبارك.