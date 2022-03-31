ما هي مواعيد تشغيل الأفران في رمضان؟ رئيس شعبة المخابز يجيب

كشف عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، مواعيد تشغيل الأفران في رمضان، فبعضها ستعمل قبل الإفطار، وأخرى قبل السحور، لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع أصحاب المخابز المتنوعة على التكاتف مع الدولة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، مطالبًا المسؤولين بالهدوء في الرقابة، ليأخذ كل شخص حقه.

وطالب بعمل حملات توعية من قبل الجهات الرقابية لأصحاب المخابز، حتى يتم تسعير الدقيق والحصول عليه طبقًا للآلية الجديدة التي حددها الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.