محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا ستستمر عبر الإنترنت يوم الجمعة

قال رئيس الوفد التفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا على تيليجرام في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا ستستمر عبر الإنترنت غدا الجمعة.

وأضاف أراخاميا أنه خلال المحادثات الأخيرة في تركيا، اقترح الجانب الأوكراني مرة أخرى عقد اجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلوديمير زيلينسكي.

ورد الوفد الروسي بأن مشروع اتفاق منسقا شرط أساسي لأي اجتماع بين زيلينسكي وبوتين.

وتصر أوكرانيا على أن مثل هذا الاجتماع لا يمكن أن يعقد في روسيا أو بيلاروس.

وأشاد أراخاميا بحضور الأوليجارشي الروسي رومان أبراموفيتش في الجولة الأحدث من مفاوضات السلام في اسطنبول يوم الثلاثاء.

وقال إن أبراموفيتش لعب دورا إيجابيا، وفقا لتقارير إعلامية أوكرانية، حيث قدم "قناة اتصال غير رسمية" سمحت ببعض المناقشات باللغة العادية وليس باللغة الدبلوماسية.

وأوضح أراخاميا أن الأوليجارشية تسعى جاهدة من أجل الحياد "على الرغم من أننا لا نراه طرفا محايدا. لكن يمكننا القول إنه بالتأكيد أكثر حيادية من الجانب الرسمي للمفاوضات".

وقال الرئيس الأوكراني إن محادثات السلام مع روسيا لم تؤد إلى أي نتائج ملموسة حتى الآن.

وأضاف زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس: "نعم، هناك عملية تفاوض ستستمر ، لكن حتى الآن الأمر مجرد كلمات. لا شيء ملموس".