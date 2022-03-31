كشفت تقارير صحفية كونغولية خلال الساعات الماضية، عن تقديم هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية إستقالته من منصبه، عقب توديع تصفيات كأس العالم 2022.

ووفقًا لصحيفة "lesvolcansnews" الكونغولية، فأن الأرجنتيني كوبر قدم استقالته إلى الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، عقب الهزيمة من المغرب في تصفيات كأس العالم 2022.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم لم يصدر قرارًا بـ قبول أو رفض الاستقالة حتى الآن، موضحة بأن هناك اجتماع في خلال الساعات القادمة لتحديد موقف كوبر من الإستمرار أو الرحيل.

يُذكر أن المنتخب المغربي فاز على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 4-1، في مباراة الإياب من الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء مساء الثلاثاء الماضي.