منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا تعتزم التصويت على الانضمام إلى روسيا

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أبدت منطقة أوسيتيا الجنوبية ، التي انفصلت عن جورجيا ، رغبتها في التصويت على اندماج محتمل في الاتحاد الروسي.

واعتبر حاكم المنطقة في جنوب القوقاز، أناتولي بيبيلوف، على التلفزيون الرسمي الروسي الأربعاء أن إجراء استفتاء سيكون ضروريا لمثل هذه الخطوة.

وقال بيبيلوف أيضا: "أعتقد أن الوحدة مع روسيا هي هدفنا الاستراتيجي".

وكانت روسيا قد اعترفت بأوسيتيا الجنوبية كدولة مستقلة عام 2008 بعد حرب على جورجيا ، مثل منطقة أبخازيا ، ونشرت آلاف الجنود في المنطقة.

وقال الزعيم البرلماني لأوسيتيا الجنوبية آلان تادتاييف لوكالة تاس الحكومية الروسية إن الاستفتاء يجب أن يجرى "في المستقبل القريب".