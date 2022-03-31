سفير نيجيريا بالقاهرة: نأمل في زيادة التبادل الطلابي والتعاون بين البلدين

حسام الملاحي: تذليل كل العقبات أمام الوافدين النيجيريين وتوفير الرعاية الصحية

استقبلت جامعة النهضة، السفير ناورا أيا ريمي، سفير دولة نيجيريا لدي القاهرة والوفد المرافق له، والذي ضم إبراهيم المعجي، مستشار السفير النيجيري، وأبو يزيد لاوال، سكرتير ثاني السفارة النيجيرية بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور حسام الملاحي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد علي صالح، نائب رئيس الجامعة للتطوير والتخطيط والتعاون الدولي، والدكتور مجدي عبد القادر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رافق الدكتور حسام الملاحي السفير النيجيري والوفد المرافق له في جولة بالجامعة وكلياتها الطب البشري وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي، للتعرف على إمكانات الجامعة من معامل بحثية، ومختبرات، وقاعات تدريب ومحاضرات لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، كما قدم عمداء الكليات شرح مفصل للسفير النيجيري عن امكانات كل كلية، والخدمات التعليمية المقدمة بالجامعة والتي تميزها على الجامعات الأخرى.

وأكد الملاحي، أن جامعة النهضة تبذل قصارى جهدها في تذليل كافة العقبات أمام الوافدين النيجيريين، وحرصت على توفير الرعاية الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الطلاب خلال فترات جائحة فيروس كورونا، من خلال إتاحة استكمال الدراسة على المنصة الرقمية.

وعبر السفير النيجيري عن انبهاره بالإمكانات التعليمية والصحية والترفيهية التي توفرها الجامعة لطلابها، وأعرب عن أمله في تحقيق المزيد من أوجه التعاون بين البلدين، واستمرار التبادل الطلابي بين جامعة النهضة والجامعات النيجيرية، مشيراً إلي أن محافظة بني سويف محظوظة لوجود جامعة النهضة علي أرضها، وأكد علي أن أفضل الأطباء والمهندسين الذين حصلوا على شهاداتهم الجامعية والعلمية كانوا من جامعات مصرية، وكان لجامعة النهضة نصيباً كبيراً منها.

وأشاد السفير النيجيري بما شاهده داخل جامعة النهضة والذي يجعلها قادرة على منافسة أفضل الجامعات حول العالم بما فيها من معامل ومختبرات وعيادات من الأفضل على مستوي العالم.

من جهته، رحب الدكتور محمد هانئ غنيم - محافظ بني سويف، بالسفير النيجيري، وقدم الشكر لجامعة النهضة والدكتور حسام الملاحي رئيس الجامعة على الدعم الكبير الذي تقدمه الجامعة في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في المحافظة.