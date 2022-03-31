أصبحت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكس"، أحدث شركة سيارات تعلن تأخير تسليم سياراتها بسبب مشكلات في الإمداد نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث قالت الشركة الألمانية إنها قررت تأجيل طرح سيارتها الكهربائية الجديدة آي.دي5 من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي إلى مايو المقبل.

يأتي تأخير طرح السيارة الكهربائية آي.دي 5 التي ستنضم إلى طرازي آي.دي3 وآي.دي4، بسبب توقف الإنتاج عدة أسابيع في مصنع الشركة بمدينة تسفيكاو بولاية ساكسونيا الألمانية، نتيجة نقص بعض المكونات المستخدمة في عملية التصنيع.

وقال متحدث باسم مجموعة فولكس فاجن: "لذلك، أخرنا طرح السيارة آي.دي5 إلى مايو" المقبل.

ويعتبر هذا التأخير هو الأحدث في سلسلة التأخيرات التي واجهتها صناعة السيارات العالمية ككل، حيث كانت البداية بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في أوائل 2020 ثم الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر الشهر الماضي.

وتواجه صناعة السيارات العالمية كلل خلال الأسابيع الأخيرة احتمالات خسائر كبيرة نتيجة مشكلات الإمداد الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، إلى جانب أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستمرة.

وبسبب مشكلات إمدادات المكونات الإلكترونية، اضطرت فولكس فاجن مؤخرا إلى تجميد مؤقت للطلبيات على سياراتها الهجين. وقبل ذلك كان يتعين على العملاء الانتظار لفترات طويلة حتى يتسلموا سياراتهم.

وإلى جانب مشكلات إمدادات الإلكترونيات، توقفت بعض مصانع فولكس فاجن مؤقتا بسبب توقف إمدادات بعض المكونات التي تأتي من أوكرانيا.