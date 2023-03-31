القباج تشهد افتتاح أعمال المرحلة الأولى من مستشفي بهية الجديدة بالشيخ زايد

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح أعمال المرحلة الأولى لمستشفى بهية الجديدة بالشيخ زايد التابع لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي.



وتفقدت القباج والحضور أعمال المرحلة الأولى من المستشفي وأطلعت على الأجهزة المطورة بداخله والخدمات التي يقدمها والعيادات الخاصة بالكشف المبكر والجراحة وتلقي العلاج.



ويقام المستشفى الجديد على مسطح أرض يبلغ ٦٠٠٠م٢ تم تخصيصها لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بقرار من مجلس الوزراء، حيث يتكون المستشفى من ٣ بدروم وأرضى و٤ أدوار متكررة بإجمالي ٨ أدوار وبمسطح إجمالى ٣٥ ألف م٢، وتم وضع حجر الأساس فى نوفمبر 2020م، وتم الانتهاء من أعمال الأساسات والهيكل الخرسانى بالكامل في ٥٠٠ يوم.



وتم الانتهاء من جميع أعمال المباني وتشطيب الواجهات، وكذلك تشطيب المرحلة الأولى في ٥٠٠ يوم، وتتكون المرحلة الأولى من وحدتى للكشف المبكر بإجمالي ١٠ أجهزة سونار وجهازين ماموجرام، فضلا عن عيادات الكشف والجراحة وعيادات العلاج الكيماوي، وكذلك قسم الدعم النفسى وأنشطة المحاربات، والغرف الإدارية اللازمة.



ومن المنتظر افتتاح المرحلة الثانية مع نهاية عام 2023 والتي تشمل غرف العمليات والإقامة والطوارئ والعناية المركزة والمعامل والصيدلية وأقسام الأشعه التشخيصية.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي استطاعت أن تحول الألم إلى أمل، والأمل إلى عمل، معتبرة أن بهية ليست مستشفى فقط، كما أن المجتمع المصري بأكمله ساند بهية كي تحقق حلمها.



وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي أخذت منحى تكافؤ الفرص التعليمية والصحية للأولى بالرعاية، وتساهم في تغطية نفقات العلاج بصفة خاصة للأمهات والأطفال والأسر تحت خط الفقر، خاصة أن الاستثمار في الصحة يقي الأسر من الوقوع في الفقر.



وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشعر بمسئولية مجتمعية نحو صحة الأولى بالرعاية، وأن مصر لديها مجتمع مدني قوي يعلم ماذا يفعل، وأصبح أكثر من أي وقت مضى يتميز بالعلمية وبالدراسة ويتحسب قواعد الاستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة لا تقدم دعمًا نقديا فقط، وإنما تهتم بالصحة والتعليم للأبناء، من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".



وأوضحت القباج أن الوزارة حريصة على دعم الخدمات الطبية في المؤسسات الطبية التي تساهم في علاج الأطفال والمرأة والأسر من غير القادرين، حيث قدمت دعما خلال الثلاث سنوات الماضية إلى ١٩ مستشفى "حكوميا وأهليا"، بتكلفة تزيد على 200 مليون جنيه مصري من خلال بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي ومن بين تلك المستشفيات التي تم تدعيمها مستشفى بهية بالشيخ زايد لعلاج سرطان الثدي، ومستشفى الباقيات الصالحات لعلاج مرضى آلزهايمر، ومستشفى الناس لعلاج القلب، ومعهد الأورام، ومستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ومستشفى القصر العيني، وحضًّانات المبتسرين بقنا، ومركز الغسيل الكلوي بحجازة بقنا، ومستشفى نصر النوبة بأسوان، ومستشفى المبرة بأسيوط.