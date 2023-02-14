سيف جعفر: مباراة المريخ السوداني فرصة لإعادة تصحيح المسار

قال سيف جعفر لاعب وسط فريق الزمالك، إنه يأمل في أن تكون مباراة المريخ السوداني المقرر لها غدا الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بمثابة بداية تصحيح المسار للفريق.

وأضاف سيف جعفر في مؤتمر صحفي :"الفريق لازال ينافس على الدوري المصري وكأس مصر وبطولة السوبر، ونسعى للتعويض والفوز ومصالحة الجماهير".

وتابع :"كلنا كأبناء الزمالك هدفنا عودة الفريق لمسارة الصحيح واستعادة الانتصارات، ونبذل أقصى جهد من أجل تصحيح الأوضاع".

وأوضح لاعب الزمالك:" نتحدث كثيراً كلاعبين من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات من جديد".

وخرج الزمالك من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في الجولة الماضية، بعد خسارته أمام شباب بلوزداد الجزائري صفر/2، ليتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق نقطة خلف المريخ السوداني صاحب المركز الثالث، فيما تأهل الترجي التونسي المتصدر برصيد عشر نقاط وشباب بلوزداد الوصيف برصيد تسع نقاط للدور المقبل، في انتظار حسم هوية المتصدر حينما يلتقيان معا يوم الأحد المقبل.