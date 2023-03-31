حضور جماهيري محدود للزمالك أمام المريخ

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شهدت مدرجات الدرجة الثالثة يمين، التي تستقبل جماهير نادي الزمالك في مباراة المريخ السوداني، حضوراً جماهيرياً قليلاً للغاية.

ولم يتجاوز عدد الحضور أكثر من العشرات القليلة ممن قاموا بالتسجيل والحضور عبر منصة "تذكرتي"، وذلك لعدة اعتبارات أهمها حالة الفريق في الفترة الأخيرة والنتائج السلبية وآخرها الخروج من بطولة كاس رابطة الأندية بالخسارة من البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

كذلك ساهم في الحضور المحدود لجماهير الزمالك، عدم جدوى مباراة اليوم حيث ودع الفريقان البطولة من دور المجموعات.

يذكر أن الزمالك كان قد خرج رسمياً من حسابات التأهل عن مجموعته، بالخسارة من شباب بلوزداد الجزائري بهدفين دون رد على ملعب الأخير.

ومن المقرر أن يقود المباراة اليوم أحمد عبدالمقصود المدرب المساعد، والذي يستعد لترك منصبه لجهاز فني أجنبي جديد.