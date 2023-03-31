 الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع النووي في العالم بعد الإعلان عن أسلحة نووية روسية في بيلاروس - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع النووي في العالم بعد الإعلان عن أسلحة نووية روسية في بيلاروس

د ب أ
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 7:56 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 7:56 م
بعد الإعلان الروسي عن نشر أسلحة نووية في بيلاروس، حذرت الأمم المتحدة من التصعيد.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة لشئون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، اليوم الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك: "يجب على جميع الدول تجنب الإجرءات التي قد تؤدي إلى تصعيد أو ارتكاب أخطاء أو سوء تقدير".

وأضافت أنه يجب أيضا احترام معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، مبينة بالقول: "خطر استخدام الأسلحة النووية أعلى حاليا مما كان عليه منذ أدنى مستويات الحرب الباردة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن مؤخرا وعلى خلفية التوترات الشديدة مع الغرب نتيجة للحرب الأوكرانية، أن أسلحة نووية تكتيكية ستتمركز في جمهورية بيلاروس السوفيتية السابقة المجاورة لروسيا.

برر بوتين عملية الانتشار بالقول إن الولايات المتحدة كانت تفعل شيئا مشابها في أوروبا منذ سنوات.

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