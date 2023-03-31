ألونسو لا يشعر بالقلق تجاه فريتز رغم تراجع مستواه

قال تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن إنه لا يشعر بالقلق من حالة نجم الفريق فلوريان فريتز، ويتوقع أن يظهر ردة فعل قوية في الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد أن تم استبداله مبكرا في مباراة دولية.

واستبدل فريتز /19 عاما/ بعد مرور 32 دقيقة من المباراة التي خسرها المنتخب الألماني أمام نظيره البلجيكي 2 / 3 يوم الثلاثاء الماضي، بسبب تراجع مستواه، حيث كان المنتخب البلجيكي متقدما بهدفين نظيفين.

ويمكن للاعب الوسط المهاجم أن يستعيد مستواه غدا السبت في مباراة شالكه، وقال ألونسو اليوم الجمعة "لدي شعور بأنه متحفز للغاية".

وأضاف :"تحدثت معه بالأمس. إنه هادئ، وشديد الذكاء ولديه عقلية جيدة. فلوريان مازال صغيرا للغاية. لازال يتعين عليه أن يمر بكل التجارب. الجيدة، ولكن أيضا بعض التجارب السيئة أيضا، من أجل أن يتحسن".

ووصف ألونسو لاعبه فريتز بأنه "مهم للغاية" لباير وأضاف أنه يتوقع منه أن يعود لتقديم مستوى جيدا للمنتخب الوطني خاصة وأنه لم يكن الوحيد الذي كان قدم مستوى ضعيفا يوم الثلاثاء.

وقال ألونسو :" الامر يتعلق بالفريق كله. بالتأكيد سيكونون أفضل في المباراة المقبلة. وسيكونون أفضل في بطولة أمم أوروبا (2024 في ألمانيا). وسيكون فلوريان بكل تأكيد جزء مهم من الفريق".

في البداية تأتي مباراة شالكه، حيث يريد فريتز وزملاؤه تحقيق فوز ثان على التوالي بعد الفوز على بايرن ميونخ، حامل اللقب، 2 / 1 قبل فترة التوقف الدولي.

ويحتل ليفركوزن المركز الثامن، ويقترب من احتلال أحد المراكز المؤهلة للعب في أوروبا الموسم المقبل، ولكن شالكه لم يخسر في النصف الثاني من الموسم، ويقبع في المركز الثاني من القاع يقاتل في معركة شرسة للهروب من الهبوط.